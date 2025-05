'उनके दिन खत्म हो चुके थे', मांजरेकर ने स्टाइल में किया रोहित के संन्यास पर कमेंट, पेश किए आंकड़े

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के दो दिन बाद पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Manjrekar on Rohit) ने अपने चिर-परिचित अंदाज में रोहित के इस फॉर्मेट में संघर्ष को बयां किया है. अगर 38 साल के रोहित के रिकॉर्ड की बात करें, तो उन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 40.58 के औसत से 4301 रन बनाए हैं, तो दूसरी ओर टेस्ट में ही बतौर ओपनर रोहित ने 38 टेस्ट मैचों में 42.80 के औसत से 2697 रन बनाए हैं. लेकिन मांजरकेर ने अपने राज्य से आने वाले व्हाइट-बॉल के इस लीजेंड बल्लेबाज को लेकर बड़ी बात कही है. मांजरेकर ने कहा कि बौतर ओपनर रोहित के दिन खत्म हो चुके थे और उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए रोहित के हालिया रिकॉर्ड का भी जिक्र किया.

164 in his last 15 innings. Out of which 10 were at home v Bangladesh & NZ. Average 10.9. With his current fitness levels…Rohit Sharma's days as Test opener were over. So…