Hasan Ali: हसन अली ने वापसी करते ही कप्तान का रिकॉर्ड तोड़ क्रिकेट जगत में मचाया तहलका

Hasan Ali, Pakistan vs Bangladesh, 1st T20I: मौजूदा समय में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. जारी सीरीज का पहला मुकाबला बीते कल (28 मई 2025) लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. यहां पाक टीम को 37 रनों के बड़े अंतर से जीत मिली. मैच के हीरो जरुर ऑलराउंडर खिलाड़ी शादाब खान रहे, लेकिन लंबे समय बाद टीम में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज हसन अली के प्रदर्शन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. उन्होंने अपनी टीम के लिए लक्ष्य का बचाव करते हुए कुल 3.2 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 9.00 की इकोनॉमी से 30 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

मैच के दौरान 30 वर्षीय तेज गेंदबाज ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने के मामले में पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज को पीछे छोड़ दिया है. हफीज ने पाकिस्तान के लिए 2006 से 2021 के बीच 119 टी20 मुकाबले खेलते हुए 79 विकेट चटकाए थे. वहीं हसन अली के नाम अब 65 विकेट हो गए हैं.

