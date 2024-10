IND vs BAN: हार्दिक पंड्या बने 'सुपरमैन', बॉउंड्री लाइन पर अनोखा कैच लपक दिलाई सूर्यकुमार यादव की याद

IND vs BAN 2nd T20 Hardik Pandya Brilliant Catch: नीतिश कुमार रेड्डी (Nitish Reddy Batting vs BAN) की 34 गेंद में 74 रन की ताबड़तोड़ पारी और रिंकू सिंह (29 गेंद में 53 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए उनकी 49 गेंद में 108 रन की साझेदारी के दम पर भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में बांग्लादेश के खिलाफ नौ विकेट पर 221 रन का स्कोर खड़ा किया. अपना दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय खेल रहे रेड्डी ने अपनी पारी में चार चौके और सात शानदार छक्के जड़े तो वहीं रिंकू ने पांच चौके और तीन छक्के लगाये. हार्दिक पंड्या ने 19 गेंद में दो चौके और दो छक्के की मदद से 32 जबकि रियान पराग ने दो छक्के की मदद से छह गेंद में 15 रन बनाये.

बांग्लादेश की पारी के 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाज़ी करा रहे थे और उस ओवर की तीसरी गेंद पर रिशाद ने बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और बॉउंड्री लाइन पर हार्दिक पंड्या के हाथों लपके गए, इस कैच ने दक्षिण अफ्रीका के साथ हुए टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल मुकाबले में सूर्यकुमार यादव के द्वारा लिए गए कैच की याद को ताज़ा कर गई.

