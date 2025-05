VIDEO: दोस्त बने दुश्मन, दिल में लगी है ऐसी आग कि हाथ भी नहीं मिलाया

Hardik Pandya Rivalry With Shubman Gill: एक समय होता था जब हार्दिक पंड्या और शुभमन गिल एक ही टीम की तरफ से शिरकत किया करते थे और जिगरी यार हुआ करते थे. मगर कहानी अब बदल चुकी है. पंड्या गुजरात टाइटंस के बेड़े से निकलकर मुंबई इंडियंस की टीम में पहुंच गए हैं और यहां टीम की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि गिल अब भी जीटी की टीम में शामिल हैं. फ्रेंचाइजी ने पंड्या के बाद उनपर भरोसा जताया है. उनकी अगुवाई में पिछले साल तो टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. मगर इस साल टीम उनकी देखरेख में प्लेऑफ तक पहुंचने में कामयाब रही. मगर एलिमिनेटर मुकाबले में एमआई के साथ हुई भिड़ंत में वह पार नहीं पा सकी. नतीजन उसका सफर टूर्नामेंट से समाप्त हो चुका है.

आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला मुंबई गुजरात के बीच खेला गया. जहां एमआई की टीम को जीत मिली. मैच के दौरान कुछ ऐसे पल भी आए, जब लगा कि अब पंड्या और गिल की दोस्ती में खटास आ गई है. टॉस के दौरान तो दोनों खिलाड़ियों को नॉर्मल देखा गया. मगर टॉस जितने के बाद पंड्या ने जब दोबारा हाथ मिलाने के लिए गिल की तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खिंच लिए. उसके बाद गिल जब आउट हुए. उस दौरान पंड्या ने जिस तरीके से मैदान में जश्न मनाया. उससे साफ नजर आ रहा था कि अब दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले जैसा संबंध नहीं रह गया है.

Is There any Inside Rivalry Going Between Hardik Pandya and Shubman Gill after Trading Hardik to MI by GT 🤔🤔🤔#RohitSharma #ViratKohli #KLRahul #IPL2025 #RCB #GTvsMI pic.twitter.com/cw6fMYWVsD