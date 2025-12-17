IND vs SA: मास्क पहनकर मैदान पर दिखे हार्दिक पांड्या, लखनऊ में ‘फ़ॉग’ और ‘प्रदूषण’ पर सांसद शशि थरूर ने किया रिएक्ट

IND vs SA 4th T20I Hardik Pandya in Mask Viral: लखनऊ में क्रिकेट मैच के दौरान लगातार आधे दर्जन बार अंपायरों के इंस्पेक्शन से क्रिकेट फ़ैन्स भी अच्छे ख़ासे मायूस दिखे और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर पोस्ट करते रहे. हार्दिक पांड्या मास्क पहनकर मैदान पर आए और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.
Breaking : India vs South Africa 4th T20I at the Ekana Stadium in Lucknow delayed due to pollution.— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) December 17, 2025
Yes , Pollution.
What has BJP done to this country 💔 pic.twitter.com/VjmwlTS5hq
वरिष्ठ खेल पत्रकार और NDTV कंसल्टिंग एडिटर ने अपने @RevSportZGlobal के एक वीडियो को पोस्ट कर बताया कि लखनऊ में प्रदूषण का स्तर भी फ़िक्र की वजह बना हुआ है.
Our reporter sends us this from Lucknow. It's pretty bad. AQI and pollution could make it real dangerous. @mishraABH1SHEK will soon file a detailed report. @RevSportzGlobal pic.twitter.com/uTtRari42w— Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) December 17, 2025
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी X पर ट्वीट कर फ़िक्र ज़ाहिर की. उन्होंने लिखा, "काश! लखनऊ में घने कोहरे और खराब वायु गुणवत्ता (AQI 411) के कारण भारत बनाम दक्षिण अफ़्रीका मैच शुरू नहीं हो पा रहा है। सचमुच, अगर यह मैच तिरुवनंतपुरम में होता, जहां AQI सिर्फ 68 है, तो कितना अच्छा होता! हार्दिक पंड्या समेत कई खिलाड़ियों ने मास्क पहन रखा है, क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब है। यह स्थिति सचमुच चिंताजनक है, और दर्शकों को निराशा हाथ लगी है.
Cricket fans have been waiting in vain for the #INDVSSAODI to start in Lucknow. But thanks to dense smog, pervasive in most north Indian cities, and an AQI of 411, visibility is too poor to permit a game of cricket. They should've scheduled the game in Thiruvananthapuram, where…— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 17, 2025
फ़िलहाल कोहरे और प्रदूषण ने मैच का मज़ा ज़रूर मार दिया और क्रिकेट फ़ैन्स की मायूसी बढ़ा दी है.
