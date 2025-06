MLC 2025: ग्लेन मैक्सवेल का टी-20 में तहलका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Glenn Maxwell record : ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने अमेरिकी टी-20 लीग में अपनी बल्लेबाजी से करिश्मा किया और केवल 48 गेंद पर शतक लगाकर खलबली मचा दी. मैक्सलेस का टी-20 में यह आठवां शतक है. ऐसा कर मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा टी-20 शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है. रोहित ने भी टी-20 में अबतक कुल 8 शतक लगाए हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में मैक्सवेल ने वॉर्नर और फिंच की बराबरी कर ली है. मैक्सवेल के अलावा एरोन फिंच और डेविड वॉर्नर ने टी-20 क्रिकेट में 8 शतक लगाने में सफलता हासिल की है. मेजर लीग क्रिकेट 2025 (MLC 2025) में वाशिंगटन फ्रीडम के कप्तान ग्लेन मैक्सवेल ने लॉश एंजिल्स नाइट राइडर्स टीम के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, मैक्सवेल ने 49 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाए जिसमें उन्होंने 13 छक्के और 2 चौके लगाए, इस दौरान मैक्सवेल ने 216.33 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर फैन्स को झूमने का मौका दिया.

Glenn Maxwell in non-IPL T20 leagues (mainly BBL):

Matches: 113 | Runs: 3242 | HS: 154 | Avg: 35.22 | SR: 150 | 50s: 18 | 100s: 2 | Wkts: 45 | Best: 3/18 |



T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज (Most Men's T20 Hundreds)

22 – क्रिस गेल (455 इनिंग्स)

11 – बाबर आज़म (309 इनिंग्स)

9 – रिली रोसॉव (363 इनिंग्स)

9 – विराट कोहली (397 इनिंग्स)

8 – माइकल क्लिंगर (198 इनिंग्स)

8 – एरॉन फ़िंच (380 इनिंग्स)

8 – डेविड वॉर्नर (411 इनिंग्स)

8 – जोस बटलर (425 इनिंग्स)

8* – ग्लेन मैक्सवेल (440 इनिंग्स)

8 – रोहित शर्मा (450 इनिंग्स)

ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज

इसके अलावा मैक्सवेल टी20 में 10,500 रन के आंकड़े को पार करने में सफल रहे. उनके नाम टी20 में 178 विकेट भी हैं. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अब 10,500 रन, 170 से ज़्यादा विकेट और पांच से ज़्यादा टी20 शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. (First player in the world to complete a triple of 10,500 runs, 170-plus wickets, and over five T20 hundreds)

MLC में नंबर 6 या उससे नीचले क्रम पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज (Highest scores by players at number 6 or below in MLC)

ग्लेन मैक्सवेल - 106*

कोरी एंडरसन - 59*

जेवियर बार्टलेट - 59*

हसन खान - 57

जोशुआ ट्रॉम्प - 57

अपनी बल्लेबाजी के दौरान एक समय मैक्सवेल ने पहले 15 गेंद पर 11 रन बनाए थे लेकिन इसके बाद अगले 34 गेंद पर मैक्सवेल ने 95 रन बनाकर फैन्स का दिल जीत लिया. Glenn Maxwell की पारी के दम पर वाशिंगटन फ्रीडम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 208 रन बनाए जिसके बाद लॉश एंजिल्स नाइट राइडर्स की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.3 ओवर में 95 रन ही बना सकी. वाशिंगटन फ्रीडम की टीम यह मैच 113 रन से जीतने में सफल रही. मैक्सवेल को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.