Glenn Maxwell: "मैं रुकना चाहता था और...", अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी दोहरे शतक का मैक्सवेल ने खोला राज, विश्व क्रिकेट में मचाया तहलका

Glenn Maxwell on WC Double Hundred vs AFG

Glenn Maxwell: ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को तीन विकेट से हराकर लगातार छठी जीत के साथ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की. अफगानिस्तान के 292 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैक्सवेल (128 गेंद में 201 रन, 21 चौके, 10 छक्के) ने दोहरा शतक (Glenn Maxwell on Double hundred in WC 2023 vs AFG) जड़ा जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन पर सात विकेट गंवाने के बावजूद 46.5 ओवर में सात विकेट पर 293 रन बनाकर जीत दर्ज की. मैक्सवेल ने कमिंस (68 गेंद में नाबाद 12) के साथ आठवें विकेट के लिए 202 रन की अटूट साझेदारी की जो एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अंतिम तीन विकेट (Maxwell and Pat Cummins Recod Partnership) की सबसे बड़ी साझेदारी है. इस साझेदारी में मैक्सवेल के दबदबे का अंदाजा इससे लगता है कि उनका योगदान इसमें 179 रन का रहा.

दोहरा शतक जड़ने पर मैक्सवेल ने कहा