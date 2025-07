गावस्कर के गंभीर सवालों से उठा विवाद, फैंस ने विराट-रोहित से जोड़ा बयान

पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने Sony Sports Network पर मैनचेस्टर टेस्ट के चौथे दिन कुछ गंभीर सवाल उठाए, तो यह विवाद का विषय बन गया. देखते ही देखते सनी ग्रेट के शब्द सोशल मीडिया पर तेजी से फैंस के बीच वायरल हुए, तो इस पर प्रतिक्रिया भी हुई. आप जानिए कि गावस्कर ने किन मुद्दों को लेकर सवाल उठाए थे.

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि प्लेइंग XI में किसी भी टीम को चुनने का अधिकार कप्तान को ही होना चाहिए क्योंकि, जवाबदेही कप्तान की ही होती है और प्लान भी मैदान पर कप्तान को ही लागू करना होता है. गावस्कर के मुताबिक संभवत: शुभमन गिल को अंतिम एकादश चुनने में शायद अंतिम फैसला लेने का अधिकार नहीं था. उनका कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से कप्तान का होना चाहिए और मुख्य कोच सहित किसी और का इस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए.

गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, ‘आखिरकार, यह कप्तान की टीम होती है.' बाएं हाथ के कलाई के स्पेशलिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव को लगातार टीम में नहीं चुने जाने पर भी बहस छिड़ी दिखी. उन्होंने कहा,‘हो सकता है कि शुभमन शार्दुल को टीम में नहीं चाहते थे और कुलदीप को चाहते थे.'

Played politics...jealousy resulted in retirement of Virat & Rohit...thanks to the moron @GautamGambhir ... took a pathetic team to Eng...disgracing the nation...playing Shardul & kambhoj...etc.. Clueless captain @ShubmanGill & disgusting coach @GautamGambhir took the team down.

सोशल मीडिया पर ये विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि कुछ फ़ैन्स ने गावस्कर के बयान को गंभीर बनाम कप्तान और गंभीर बनाम विराट-रोहित का मसला बना दिया. इन फ़ैन्स ने ये भी लिख डाला कि गंभीर की वजह से ही विराट और रोहित को मजबूरी में टेस्ट से रिटायरमेंट का फ़ैसला लेना पड़ा.

Sunil Gavaskar blasts Gambhir 🚨



“I've never seen Indian cricket in such poor state.

Gambhir got everything frm BCCI, brght his KKR staff, forced Rohit & Kohli to take retirement, holds more power than d captain.

Full responsibility of ths poor state of Team India goes to him.” pic.twitter.com/PJwdxMcIMh