'गुरु' गौतम गंभीर का ज्ञान तिलक को पड़ा महंगा, बीच मैदान में आकर दिया था टिप्स, अगली ही गेंद पर हो गए आउट

सोशल मीडिया पर गंभीर की कुछ तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. जहां गौतम गंभीर ब्रेक के दौरान बीच मैदान में तिलक वर्मा को समझाते हुए नजर आ रहे हैं. मगर उनका यह आईडिया संभलकर खेल रहे तिलक के कुछ काम नहीं आया. उलटा वह बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में एलबीडब्ल्यू हो गए. 

'गुरु' गौतम गंभीर का ज्ञान तिलक को पड़ा महंगा, बीच मैदान में आकर दिया था टिप्स, अगली ही गेंद पर हो गए आउट
गौतम गंभीर, तिलक वर्मा को समझाते हुए
क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले हाईवोल्टेज मुकाबले का आगाज हो चुका है. कोलंबो में जरूर भारतीय टीम टॉस नहीं जीत पाई. मगर पारी का आगाज करते हुए ईशान किशन (77) का बल्ला जमकर चला और अभिषेक शर्मा (00) के सस्ते में पवेलियन लौटने के बावजूद भारतीय टीम अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रही. हालांकि, उनके आउट होते ही टीम के रन गति पर भी अंकुश लग गया. जिसके बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को ब्रेक के दौरान खुद मैदान में उतरना पड़ा. मगर उनके इस टिप्स का भी टीम को कुछ खास फायदा प्राप्त नहीं हुआ. परिणाम यह रहा कि ब्रेक समाप्त होते ही तिलक जल्द आउट हो गए.

मैदान में तिलक को समझाते नजर आए गौतम गंभीर 

24 गेंद में 25 रन बनाने में कामयाब रहे तिलक

बात करें पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 24 गेंदों का सामना किया. इस बीच 104.16 की स्ट्राइक रेट से वह 25 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से दो चौके और एक छक्का देखने को मिला. 

सईम अयूब के शिकार बने तिलक

मैच के दौरान सईम अयूब ने तिलक वर्मा को अपना शिकार बनाया. अयूब ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करते हुए पवेलियलन का रास्ता दिखाया. तिलक जब आउट हुए. उस दौरान भारतीय टीम का स्कोर 14.2 ओवरों में 126/3 रन था. 

India, Gautam Gambhir, Namboori Thakur Tilak Varma, Cricket
