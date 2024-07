रिंकू सिंह के करिश्माई गेंदबाजी को देख अपनी हंसी नहीं रोक पाए गौतम गंभीर, रिएक्शन ने लूटी महफिल, Video

Rinku Singh and Gautam Gambhir: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में रिंकू सिंह (Rinku Singh) बल्लेबाजी करते हुए कोई खास कमाल नहीं कर पाए लेकिन गेंदबाजी से तहलका मचा दिया. खासकर तीसरे टी20 में रिंकू ने ऐसी गेंदबाजी की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. रिंकू ने तीसरे टी-20 में एक ओवर की गेंदबाजी की और 3 रन देकर 2 विकेट लिए. रिंकू के अनोखे ओवर ने मैच को टाई कराने में अहम भूमिका निभाई थी. बता दें कि कोच गंभीर (Coach Gautam Gambhir) भी रिंकू के कमाल को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. दरअसल, 18वें ओवर में उन्होंने कुसल परेरा को आउट किया, जो 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे.

दूसरी गेंद पर रिंकू ने छोटी गेंद फेंकी, परेरा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद का ऊपरी किनारा लगा. रिंकू तेजी से अपने बाएं तरफ बढ़े, गेंद पर अपनी नजर बनाए रखी और अपनी ही गेंद पर कैच लपक कर उन्हें पवेलियन में पहुंचा गिया. जैसे ही परेरा आउट हुए वैसे ही हेड कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर मुस्कान ला दी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. फैन्स रिंकू को लेकर लगाातार बात कर रहे हैं. फैन्स का मानना है कि रिंकू ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो गंभीर के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. अपने इस ओवर में रिंकू ने रमेश मेंडिस को 3 रन पर आउट कर श्रीलंको को तगड़ा झटका दे दिया था.

