PAK vs AUS: डॉन ब्रैडमैन के बाद ये खिलाड़ी बनेगा ऑस्ट्रेलियाइ क्रिकेट का सितारा, माइकल वॉन ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

PAK vs AUS; Michael Vaughan on Pat Cummins,

PAK vs AUS: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को उनकी शानदार नंबर और प्रदर्शन के कारण महान डॉन ब्रैडमैन के बाद ऑस्ट्रेलिया के महानतम क्रिकेटर के रूप में याद किया जाएगा. कमिंस (Pat Cummins in PAK vs AUS 3rd Test) ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टेस्ट के दौरान लगातार तीसरी बार पांच विकेट लेकर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी. वॉन ने फॉक्स क्रिकेट पर कहा, "मैंने डीके लिली (डेनिस लिली) को थोड़ा सा देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि पैट कमिंस हैं." वॉन (Michael Vaughan on Pat Cummins) ने कहा कि कमिंस के पास खेलने के लिए कम से कम पांच से सात साल और हैं, जबकि कप्तान अभी सिर्फ 30 साल के हैं. उन्होंने कहा कि कुछ साल बाद कमिंस ऑस्ट्रेलिया के महानतम क्रिकेटर के तौर पर ब्रैडमैन के पीछे रहेंगे.