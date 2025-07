लॉर्ड्स पिच की पहली झलक आई सामने, टीम इंडिया की बढ़ेगी टेंशन! देखें तस्वीर

Lord's Pitch First Image IND vs ENG 3rd Test: एंडरसन-गावस्कर ट्रॉफी अब लॉर्ड्स में शिफ्ट हो गई है. एजबेस्टन में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद, 58 साल में पहली बार, पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है. एजबेस्टन में जहां भारतीय क्रिकेट टीम जसप्रीत बुमराह के बिना थी, वहीं लॉर्ड्स में तेज गेंदबाजों की वापसी होगी. 2021 में लॉर्ड्स में भारत के आखिरी मैच में उन्होंने इंग्लैंड को 151 रनों से हराया था. एक रिपोर्ट के मुताबिक, एजबेस्टन में हार के बाद, इंग्लैंड टीम प्रबंधन ऐसी पिच के लिए उत्सुक है जो उसके तेज गेंदबाजों की मदद करे. मंगलवार को कई सोशल मीडिया हैंडल द्वारा पोस्ट की गई लॉर्ड्स पिच की पहली झलक में एक हरी पिच दिखाई दी, जिस पर बहुत अच्छी तरह से पानी डाला गया है.

मैच से दो दिन पहले, यह तय है कि पिच पर घास मैच के पहले दिन की तुलना में बहुत अधिक है. लेकिन इंग्लैंड के हालिया बयान के अनुसार, ऐसा लगता है कि वापसी करने वाले तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की मदद के लिए हरी पिच तैयार की जा सकती है. लीड्स और एजबेस्टन में अब तक इस्तेमाल की गई दो पिचों ने बल्लेबाजों की मदद की.

The first look of the Lord's pitch for the 3rd test between India and England.



- The wicket with a bit more pace and a bit more bounce is getting ready to tease Indian batting. Bazball is coming with formula B.#INDvsENG