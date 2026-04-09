IPL 2026: फिन एलन OUT या NOT OUT? KKR बनाम LSG मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर मचा बवाल - VIDEO

Finn Allen Wicket Controversy; KKR vs LSG IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 15वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मैच में एक बड़ा विवाद देखने को मिला, जिसने फैंस और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया. मैच के दौरान फिन एलन के आउट होने को लेकर जमकर बवाल मच गया और इसे लेकर अंपायरिंग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.

Controversy at its peak 😳



Finn Allen… OUT or SIX 👀



Toe looked right on the cushion but umpire didn't blink!

Drama, debate, and pure IPL chaos 🔥



What's your call — OUT or SIX 🤯#KKRvsLSGpic.twitter.com/cRZJPzVqG9 — Pan India Review (@PanIndiaReview) April 9, 2026

दरअसल, पारी के दूसरे ओवर में फिन एलेन ने एक शॉट खेला जो थर्ड मैन की दिशा में गया. बाउंड्री लाइन के पास खड़े दिग्वेश राठी ने कैच पकड़ लिया और अंपायर ने तुरंत आउट दे दिया. एलेन 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन असली विवाद इसके बाद शुरू हुआ.

Photo Credit: @Vikas662005

रीप्ले में साफ दिखाई दिया कि कैच लेते वक्त राठी का पैर बाउंड्री के बेहद करीब था, बल्कि कुछ एंगल्स में ऐसा लगा कि उनका पैर बाउंड्री कुशन को छू रहा था. अगर ऐसा है, तो यह कैच नियमों के अनुसार वैध नहीं माना जाता और बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जा सकता था, बल्कि यह छक्का होता. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे मामले में थर्ड अंपायर से कोई जांच नहीं करवाई गई. आमतौर पर ऐसे करीबी फैसलों में वीडियो रिव्यू लिया जाता है, लेकिन यहां ऑन-फील्ड अंपायर के फैसले को ही अंतिम मान लिया गया.

🚨 BIG BLUNDER BY UMPIRES IN KKR VS LSG MATCH 🚨



Finn Allen has hit for a shot and it goes straight upto Digvesh Rathi hand, but the real catch is that his leg has touched the "Rope".



Finn allen has been given out and umpires haven't show any replay for that catch and Given for… pic.twitter.com/taVH1CR0wD — Bemba Tavuma X 🐐 (@gaandfaadtits) April 9, 2026

कमेंटेटर्स ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि इतनी अहम स्थिति में जांच जरूरी थी. सोशल मीडिया पर भी फैंस ने नाराजगी जाहिर की और कई लोगों ने इसे “साफ तौर पर गलत फैसला” बताया.

LOOK AT THIS 🤯



🚨You can clearly see advertisement board moving but umpire gave it out without checking it.



IT WAS A SIX FOR FINN ALLEN and Umpire Gave out 😳#KKRvsLSG pic.twitter.com/gYvLVlsLoB — Jeet (@JeetN25) April 9, 2026

🚨 Another controversial take in the IPL:



> Finn Allen smashed the ball.

> The ball went to third man.

> Digvesh Rathi took the catch

> But it seemed like he touched the boundary rope.

> However, neither Allen nor Rahane appealed,

> Even the umpires didn't check it.



Umpires can… pic.twitter.com/Dal6kB0eJI — Tejash (@Tejashyyyyy) April 9, 2026

इस घटना के बाद अंपायरिंग की भूमिका पर बहस तेज हो गई है. जहां एक तरफ अंपायरों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बल्लेबाज़ को भी थोड़ा इंतजार कर रिव्यू की मांग करनी चाहिए थी.