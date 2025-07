विश्व क्रिकेट के इस अनजान बॉलर ने T20I में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे तेज 5 विकेट लेकर रचा इतिहास

Mahesh Tambe World record in T20I: फ़िनलैंड के महेश तांबे (Mahesh Tambe World record in T20I) ने टी-20 इंटरनेशनल में इतिहास रच दिया है. महेश तांबे के नाम टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 5 विकेट हॉल करने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. तांबे ने एस्टोनिया के खिलाफ टी-20 मैच के दौरान केवल 8 गेंद पर में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. ऐसा कर तांबे ने राशिद खान और जुनैद अज़ीज़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. राशिद खान ने 2017 में 11 गेंद के अंदर 5 विकेट लेने का कमाल किया था. वहीं, बहरीन के जुनैद अज़ीज़ ने 10 गेंद में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 5 विकेट हॉल करने का रिकॉर्ड फ़िनलैंड के महेश तांबे के नाम दर्ज हो गया है. (Tambe's Spell Enters Record Books)

T20I में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज़ 5 विकेट हॉल (FASTEST five-wicket haul in men's T20I)

8 गेंद- महेश तांबे (फ़िनलैंड) Vs एस्टोनिया, 2025*

10 गेंद- जुनैद अज़ीज़ (बहरीन) Vs जर्मनी, 2022

11 गेंद- राशिद खान (अफ़गानिस्तान) Vs आयरलैंड, 2017

11 गेंद- मोअज़्ज़म बेग (मलावी) Vs कैमरून, 2024

मैच की बात करें तो Finland vs Estonia के बीच तीसरे टी-20 मैच में एस्टोनिया ने पहले बल्लेबाजी की थी और 19.4 ओवर में केवल 141 रन बनाए थे जिसके बाद फ़िनलैंड की टीम ने 18.1 ओवर में 5 विकेट पर 142 रन बनाकर मैच को जीत लिया. महेश तांबे ने मैच में कमाल की गेंदबाजी की और 2 ओवर में 19 रन देकर 5 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. (Finland Bowler Creates History, Picks Fastest 5-Wicket Haul In T20Is)

मैच सारांश: (Match Summary)

एस्टोनिया: 141 रन पर ऑल आउट (19.4 ओवर)

फ़िनलैंड: 142/5 (18.1 ओवर)

रिजल्ट: फ़िनलैंड 5 विकेट से जीता

सीरीज: फ़िनलैंड 2-1 से जीता

मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: महेश तांबे - 5/19