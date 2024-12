NZ vs ENG: इंग्लैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली, 147 के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले इकलौती टीम बनी

England Team World Record : न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच (New Zealand vs England, 2nd Test) के दौरान इंग्लैंड की टीम ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था. दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 378 रन बना लिए हैं. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड पर 533 रनों की बढ़त हासिल कर ली है. इस दौरान इंग्लैंड की टीम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में बना दिया है. इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में 500,000 (5 लाख) रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है (England World Record). इंग्लैंड की टीम अपना 1082वां टेस्ट मैच खेल रही है. (AUS) ऑस्ट्रेलिया 4,28,868 रन बनाकर इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर है. भारतीय क्रिकेट टीम 2,78,751 रन बनाकर इस समय इस खास लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद है. (England becomes the first team to notch up 500k runs in Test)

Record Alert! 🛑



England create history by becoming the first team to win a Test match by an innings after conceding 500 runs or more in the 1st innings! 😱 pic.twitter.com/Qlk1IU7BR4 — FanCode (@FanCode) October 11, 2024

500,000 reasons to love England ❤️ pic.twitter.com/yvm1wRogeE — England Cricket (@englandcricket) December 7, 2024

टेस्ट मैच की बात करें तो इंग्लैंड की पारी के दौरान जो रूट ने इतिहास रच दिया है. रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 50 प्ल्स का स्कोर करने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर रूट 73 रन बनाकर नाबाद हैं. वहीं, स्टोक्स 35 रन बनाकर डटे हुए हैं.

इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम केवल 125 रन पर आउट हो गई. इंग्लैंड के गस एटकिंसन ने हैट्रिक विकेट लेकर धमाका कर दिया . गस एटकिंसन अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में हैट्रिक विकेट लेने वाले दुनिया का चौथे गेंदबाज बन गए हैं.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह

नसीम शाह

केशव महाराज

गस एटकिंसन

एटकिंसन का टेस्ट में यह पहली हैट्रिक है. वो बेसिन रिजर्व पर हैट्रिक हासिल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. वहीं, एटकिंसन इंग्लैंड की ओर से हैट्रिक विकेट हासिल करने वाले 14वें गेंदबाज भी बन गए हैं.