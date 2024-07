WI vs ENG: टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ कुछ ऐसा, इंग्लैंड ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

England Record Fastest Team Fifty in Test Cricket: वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में गुरुवार को ट्रेंट ब्रिज में टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया. पहला मैच जीतने के बाद इंग्लैंड की नजरें तीन मैचों की सीरीज में विंडीज के खिलाफ अजेय बढ़त हासिल करने पर होंगी, जबकि वेस्टइंडीज वापसी करने की कोशिश करेगा. 2003 के बाद यह पहली बार है जब जेम्स एंडरसन रेड-बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. उनकी अनुपस्थिति में भी इंग्लैंड वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दबदबा जारी रखना चाहेगा, जैसा कि उसने पहले टेस्ट में किया था. दूसरी ओर, कैरेबियाई टीम गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी प्रसिद्ध जीत को दोहराने की कोशिश करेगी, जो उसने साल की शुरुआत में हासिल की थी.

इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और ओपनर जैक क्रॉली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे हालांकि बेन डकेट ने अपना लय बनाये रखा और धुआँधार बल्लेबाज़ी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचते हुए इंग्लैंड ने बतौर टेस्ट टीम सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इससे पहले इंग्लैंड ने ये कारनामा दो बार कर दिखाया है. साल 1994 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4.3 ओवर में ये कारनामा किया था और साल 2002 में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड ने 4.6 ओवर में ये कारनामा किया था.

ENGLAND 50 FOR 1 FROM 4.2 OVERS IN A TEST MATCH.



- Fastest ever team fifty in Test history 🥶🔥 pic.twitter.com/jyRCxOySM2