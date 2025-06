IND vs ENG 2nd Test: इंग्लैंड ने किया दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान, यहां देखें लिस्ट

England Second Test Playing 11 vs IND: इंग्लैंड ने टीम इंडिया के खिलाफ बर्मिंघम में खेले जानें वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, पहले खबर थी की इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे लेकिन जारी किये गए लिस्ट में आर्चर का नाम शामिल नहीं है. इस बीच खबर ये है की इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एक पारिवारिक आपात स्थिति के कारण सोमवार को भारत के खिलाफ आगामी मुकाबले की तैयारी के लिए प्रशिक्षण सत्र से बाहर हो गए थे. मगर अब दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में उन्हें शामिल नहीं किया गया है और टीम बिना किसी बदलाव के उतरेगी. आर्चर ने इंग्लैंड के लिए 13 टेस्ट खेले हैं और 31.04 की औसत से 42 विकेट लिए हैं.

JUST IN: England name an unchanged XI for the second Test against India at Edgbaston 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qGnXcYxhyy