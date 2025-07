Eng vs Ind: 'यह उनके लिए एक सबक...', मांजरेकर ने सुंदर को लेकर गिल के लिए कह दी बड़ी बात

इसमें दो राय नहीं कि अगर टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में जीत के मुहाने पर खड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) की है. किसी ने भी नहीं सोचा था कि सुंदर दूसरी पारी में ऐसा कमाल करेंगे कि अंग्रेजों होश उड़ जाएंगे. लेकिन इस ऑलराउंडर ने ऐसा ही प्रदर्शन करते हुए सभी को बाग-बाग कर दिया है. और पारी में चार विकेट चटकाने के बाद पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर संजय मांजेरकर (Manjrekar on Gill) ने कप्तान शुभमन गिल के लिए बड़ी बात कही है.

Gill has a tendency to get a bit preoccupied with seam. This turnaround from Washy should serve as an early lesson in captaincy…when you have pure spinners in the side, alway have them as part of your main plans. Not as an afterthought. 👍 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 13, 2025

मांजरेकर ने इंग्लैंड की दूसरी पारी 192 पर सिमटने के बाद X पर कप्तान शुभमन गिल के बारे में लिखा, 'गिल की प्रवृ्त्ति थोड़ा पहले से ही पेसरों के साथ जाने की है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर का यह प्रदर्शन उनकी कप्तानी के लिए एक शुरुआती सबक के रूप में आना चाहिए. जब आपकी टीम में विशुद्ध स्पिनर होते हैं, तो आप उन्हें हमेशा मुख्य प्लान में शामिल करें.' मांजरेकर की इस बात का समर्थन सोशल मीडिया पर फैंस ने भी किया है.

A lot of credit goes to Gambhir...was criticised a lot,but i dont think India would've been in such an amazing position without him — that_sports_guy (@thatsportsguy34) July 13, 2025

It takes time for the captain to know his assets — Partho Chakravarty (@ComPartho) July 13, 2025

