Eng vs Ind: 'मैं इसके साथ रग्बी...', रिजेक्टेड बॉल को लेकर स्टुअर्ट ब्रॉड ने कह दी बड़ी बात

इंग्लैंड में लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट तक कई खिलाड़ियों और बातों ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं. और ऐसा लग रहा है कि ड्यूक बॉल ने मानो खिलाड़ियों को चुनौती देने मन बना लिया है!आए-दिन इस पर कोई न को बवाल हो रहा है और दिग्गजों के बीच यह चर्चा का विषय बनी हुई है. और नियमित अंतराल पर आकार खो रही ड्यूक बॉल को लेकर इंग्लैंड पूर्व कप्तान स्टुअर्ट ब्रॉड ने बहुत ही मजेदार बयान दिया है. ब्रॉड ने तीसरे टेस्ट के दौरान रिजेक्ट की गई एक बॉल के आकार को देखकर कहा, 'वह इसके साथ रग्बी खेलना पसंद करेंगे. लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों ही पारियों में कई बार गेंद को बदलना पड़ा. और इसके बाद तो ड्यूक बॉल को लेकर मामला एक अलग ही स्तर पर चला गया है.

"I would play rugby with that!" 🤣



Stuart Broad has a look at a ball that didn't go through the gauge and deemed unsuitable at Lord's 👀 pic.twitter.com/RezkDQ4MzN