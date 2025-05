Eng vs Ind: इंग्लैंड का बड़ा फैसला, भारत के खिलाफ इस दिग्गज को बनाया सलाहकार, यह तूफानी रिकॉर्ड है बहुत ही खास

England vs India: इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया के चयन का समय नजदीक आ रहा है, तो ठीक वैसे ही दोनों तरफ से कोई न कोई नई खबर भी आ रही है. अब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज पेसर टिम साउदी को पांच टेस्ट मैचों के लिए कौशल विशेषज्ञ सलाहाकर के रूप में नियुक्त किया है. यह दौरा 20 जून से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगा. दोनों ही देशों को सीरीज के लिए अपनी-अपनी टीम का ऐलान करना बाकी है.

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने जारी बयान में कहा, 'पूरी दुनिया के अलग-अलग हालात और फॉर्मेट में खलने के गहन अनुभव को देखते हुए टिम साउदी खिलाड़ियों के लिए बहुत ही मूल्यवान ज्ञान लेकर आते हैं. सलाहकार की भूमिका निभाने के बाद साउदी बर्मिंघम फोनिक्स के लिए बतौर खिलाड़ी अपना योगदान देंगे.'

