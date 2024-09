Duleep Trophy 2024: लो जी, ऋषभ पंत ने टीम चयन से पहले स्टाइल में दिया करारा जवाब, सेलेक्टरों को राहत

चैंपियन ज्यादा देर तक 'रंगविहीन' नहीं रहते! देश के अलग-अलग शहरों में चल रहे टीम इंडिया के "चयन ट्रॉयल" दलीप ट्रॉफी (Duleep Troph 2024) मैच के तीसरे दिन पिछले कुछ समय से बड़ी पारी खेलने के लिए संघर्ष कर रहे ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने फिर से साबित किया. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी में खेले जा रहे स्टेडियम में मुकाबले के पहले दिन ऋषभ पंत जब 7 रन बनाकर आउट हुए, तो सोशल मीडिया ने पंत पर चुन-चुन कर तंज कसे. उन्हें खासी आलोचना का सामना करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने विकेटकीपिंग में बेहतरीन कैच लपका, तब भी आलोचना का स्तर कम नहीं हुआ लेकि अब पंत ने शनिवार को दूसरी पारी वह काम कर ही दिया, जिसकी उम्मीद हमेशा पंत के चाहने वालों को उनसे रहती है.

Rishabh Pant scores 50 in 34 balls

What an innings , team was 22-3



#RishabhPant #CricketTwitter pic.twitter.com/ZjIcEo138Y