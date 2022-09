‘फिनिशर’ दिनेश कार्तिक ने बताया, कैसे दबाव में बड़े शॉट खेलकर मैच को करते हैं फिनिश

कैसे आसानी से मैच फिनिश कर डालते हैं दिनेश कार्तिक

Karthik on his 10 off two: ‘फिनिशर' दिनेश कार्तिक की भूमिका को दुरुस्त करने के ज्यादा भारतीय क्रिकेट टीम में ‘फिनिशर' की भूमिका निभा रहे दिनेश कार्तिक ने कहा कि वह बहुत अधिक अभ्यास नहीं करते लेकिन कुछ विशेष चीजों पर ध्यान देते हैं जिससे उन्हें बेहद दबाव की परिस्थितियों में भी बड़े शॉट खेलने में मदद मिलती है. ऐसी ही परिस्थिति शुक्रवार की रात को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे ठी20 मैच के दौरान बनी थी जब भारत को अंतिम छह गेंदों पर नौ रन की दरकार थी.. कार्तिक ने ओवर की पहली दो गेंदों पर छक्का और फिर चौका जड़कर भारत को जीत दिलाई.