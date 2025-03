DC vs LSG Match Highlights: आशुतोष के तूफान में उड़ी LSG

LSG vs DC IPL 2025 Match Highlights: आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, इस मुकाबले में टॉस की बजी दिल्ली कैपिटल्स ने मारी और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. वीडियो हाइलाइट्स के साथ जानिए मैच का पूरा हाल. (SCORECARD)

टॉस: दिल्ली ने चुनी गेंदबाजी

दिल्ली के खिलाफ मिचेल मार्श-निकोल पूरन का धमाका

दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद लखनऊ की टीम ने इसे पूरी तरह भुनाना चाहा. बतौर ओपनिंग बल्लेबाज एडन मार्क्रम 15 रन और मिचेल मार्श ने पारी की शुरुआत की, लेकिन ये साझेदारी 5वें ओवर में टूटी जब टीम का स्कोर 46 रन था. फिर बारी आई निकोलस पूरन की और इन्होंने आते ही तूफानी अंदाज़ में बल्लेबाजी की और मिचेल मार्श के साथ ताबड़तोड़ 87 की पार्टनरशिप कर दिल्ली के सामने 209 रन बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया.

𝙈𝙖𝙧𝙫𝙚𝙡𝙤𝙪𝙨 𝙈𝙖𝙧𝙨𝙝 💪



He gets to a breezy half-century and is in no mood to stop tonight 🎐





पूरन ने 250 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 6 चौक और 7 छक्के की मदद से 75 रन ठोक डाले और मार्श ने 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 6 छक्के के साथ 36 गेंदों में 72 रन की पारी खेली थी.

Three sixes and a drop catch Nicholas Pooran Madness 🔥🔥🔥

लखनऊ के खिलाफ दिल्ली के गेंदबाजों का प्रदर्शन

दिल्ली की तरफ से तेज गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने जिम्मेदारी संभाली. स्टार्क ने अपने चार ओवर की गेंदबाजी में कुल 42 रन दिए लेकिन 3 विकेट भी अपने नाम किया. स्टार्क ने अपने स्पेल के दौरान सबसे खतरनाक विकेट निकोलस पूरन का चटकाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

The art 🎨

The artist 😎



Mitchell Starc gets one on target ⚡️



Nicholas Pooran goes back after a breathtaking 75(30) 🔥





इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपने आईपीएल डेब्यू मुकाबले में युवा स्पिनर विपराज निगम ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआती मुकाबले में ही एडन मार्क्रम का विकेट चटकाया.

इसके बाद कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाज़ी रही और अपने प्रदर्शन के मुताबिक उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट चटकाए. इसके साथ ही मोहित शर्मा महंगे गेंदबाज साबित हुए जिन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में बिना विकेट चटकाए 42 रन लुटा दिए. तेज गेंदबाजी में मुकेश कुमार ने 2 ओवर गेंदबाजी की जिसमे 22 रन देकर उनके खाते में 1 विकेट आया.

दिल्ली को लगे शुरुआती झटके

दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 210 रनों का लक्ष्य था मगर टीम की शुरुआत बिलकुल भी अच्छी नहीं रही. दिल्ली को पहले ही ओवर में 2 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा जेक फ्रेजर-मैकगर्क के रूप में लगा, इसके बाद ऐसा लगा जैसे दिल्ली को किसी की नजर लग गई हो. टीम को दूसरा झटका ठीक उसके एक गेंद बाद यानि की पहले ओवर की पांचवी गेंद रही थी. इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और टीम का स्कोर एक समय 65 रन पर पांच विकेट हो गई थी, जिसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष ने टीम को संभालने की कोशिश की और जीत की उम्मीद को जिंदा रखा.

आशुतोष और विपराज की तूफानी बल्लेबाजी ने दिलाई जीत

ट्रिस्टन स्टब्स के आउट होने के बाद आशुतोष के साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेब्यू कर रहे विपराज ने गेंद के बाद बल्ले से कहर बरपाया और टीम को जीत की देहलीज तक ले गए और टीम को रोमांचक जीत दिलाया. आशुतोष ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दौरान 213 की स्ट्राइक रेट के साथ 31 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 66 रन ठोक डाले वहीं विपराज ने 260 की स्ट्राइक रेट के साथ तूफानी अंदाज में 2 छक्के और 5 चौके ठोक डाले.

Close finish ✅



Safe to say, the #DC dugout was a bunch of emotions in those last couple of overs of a nail-biter! 😦 ☺





लखनऊ के गेंदबाजों का प्रदर्शन

लखनऊ की टीम भले ही आखिरी लम्हें में मुकाबला हार गई, लेकिन टीम के गेंदबाजों ने दिल्ली को शुरुआती झटके देकर हैरान कर दिया था. लखनऊ के तरफ से शार्दुल ठाकुर, मनिमरण सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई ने दो-दो विकेट चटकाए. रवि बिश्नोई का ओवर सबसे महंगा रहा जिन्होंने 4 ओवर में 53 रन लूटा डाले. इसके बाद सबसे महंगा स्पेल प्रिंस यादव का रहा जिन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 47 रन लुटा दिया और कोई विकेट भी उनके खाते में नहीं आया.