DC vs GT: 'कोई ड्रामा नहीं, कोई दिखावा नहीं', केएल राहुल पर फिदा हुआ सोशल मीडिया

Delhi Capitals vs Gujarat Titans: अगले महीने से पहले इंग्लैंड दौरे (Eng vs Ind) दौरे के लिए टीम इंडिया के चयन से पहले केल राहुल (KL Rahul) ने साफ कर दिया है कि वह इस दौरे में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (DC vs GT) के खिलाफ केएल राहुल (KL Rahul century) ने पारी की शुरुआत करते हुए हुए 65 गेंदों पर 14 चौकों और 4 छक्कों से नाबाद 112 रन रन बनाए. और इस शानदार पारी के साथ ही केएल सोशल मीडिया पर तूफान से वायरल हो गए. नाबाद पारी के बाद फैंस ने एक से बढ़कर एक कमेंट करते हुए राहुल की जमकर तारीफ की. 'कोई ड्राम नहीं..कोई दिखावा नहीं', बड़े खिलाड़ियों का कुछ ऐसा ही अंदाज होता है.

-No drama

-No unnecessary agression

-No Showoff

-No shouting

-No love for personal milestone



Just fearless cricket, that's KL Rahul for you.

#DCvsGT



pic.twitter.com/VxsMzjFraV — Rohan💫 (@rohann__45) May 18, 2025

DC vs GT: बड़े खिलाड़ी स्वार्थी नहीं होते..और यह केएल ने दिखाया कि उनके लिए शतक नहीं, बल्कि टीम पहले. यह साफ उनकी एप्रोच में झलका

बात सही है..केएल राहुल ने टी20 टीम के लिए सेलेक्टरों को संदेश दिया है

A STATEMENT FROM KL RAHUL FOR INDIAN T20I TEAM 🇮🇳 pic.twitter.com/RzrTcn4k78 — Johns. (@CricCrazyJohns) May 18, 2025

इस फैन तीनों फॉर्मेटों में केएल राहुल को अगला कप्तान करार दिया है

Well played @klrahul . All set to be the next captain of the Indian team in all 3 formats now. 🔥 pic.twitter.com/PvkpqD0cZB — 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢𝐧𝐚𝐭!𝟎𝐧_👑🚩 (@BholisSoul_18) May 18, 2025

यह भी सही है कि केएल राहुल शतक बनाने के बाद भी खुश नहीं थी. और यह उनकी मनोदशा के बारे में बताने के लिए काफी है