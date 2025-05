विराट कोहली के साथ क्या करना चाहते थे डेविड वॉर्नर? संन्यास के बाद बताई दिल की बात

David Warner Big Statement: विराट कोहली के अचानक टेस्ट संन्यास से हर कोई हैरान है. उनकी मौजूदा फिटनेस को देखते हुए हर किसी को यह पचा पाना मुश्किल है. मगर सच यही है कि स्टार बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. कोहली के साथ रेड बॉल क्रिकेट में मैदान साझा कर चुके पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने उनके संन्यास के बाद अब अपनी दिल की बात साझा की है. इस दौरान उन्होंने अपनी अधूरी इच्छाओं को लोगों के सामने जाहिर किया है.

38 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर का कहना है, 'विराट कोहली इस फॉर्मेट (टेस्ट क्रिकेट) के बेहतरीन खिलाड़ी थे. ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेहनती खिलाड़ियों में से एक थे. हम जरुर अलग-अलग टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और मैदान में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन एक ऐसी चीज थी. जिसके लिए मैं हमेशा उनका सम्मान करता था. वह था उनका आत्मविश्वास और एटीट्यूड.'

David Warner said - "My unfulfilled wish was to play in the same team of Virat Kohli and play alongside him". (RevSportz). pic.twitter.com/wAZKhVxGo5