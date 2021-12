ICC ने डेविड वॉर्नर को चुना 'प्लेयर ऑफ द मंथ', फैन्स बोले- क्या शानदार वापसी है..

T20 वर्ल्ड कप में कोहली ने बाबर और रिजवान से क्या बात की थी, पाकिस्तानी कप्तान ने ऐसे दिया जवाब

टी-20 वर्ल्ड कप (T20 WC) से पहले वॉर्नर बुरे दौर से गुजर रहे थे. वॉर्नर के लिए 2021 का आईपीएल बेहद ही खराब गया था. यहां तक कि उन्हें हैदराबाद की कप्तानी और टीम से भी बाहर कर दिया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने हार नहीं मानी और टी-20 वर्ल्ड कप में अपनी खोई हुई फॉर्मं को हासिल किया और साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजे गए.

आईसीसी ने वॉर्नर के अलावा पाकिस्तान के आबिद अली और न्यूजीलैंड के टिम साउदी को नवंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब के लिए नॉमिनेट किया था. वॉर्नर को इन सभी क्रिकेटरों से ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और यह खिताब जीतने में सफल रहे.

बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप में वॉर्नर ने 7 मैच में 289 रन बनाए थे जिसमें 3 अर्धशतक शामिल था. खासकर वॉर्नर ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 49 रन की अहम पारी खेली थी. इसके अलावा फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच में अर्धशतक जमाकर टीम को टी-20 का विश्व कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. वॉर्नर ने जबरदस्त वापसी कर हर किसी को चकित कर दिया था. यही कारण रहा कि आईसीसी ने उन्हें नवंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा है.

