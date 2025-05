CSK vs GT: सीएसके को मिला फ्यूचर स्टार, उर्विल ने छोटी सी पारी से जीता फैंस का दिल, याद आया यह तूफानी रिकॉर्ड

Urvil Patel: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) चेन्नई सहित छह टीमों के लिए अप्रासंगिक हो चुकी है क्योंकि इनके पास प्ले-ऑफ राउंड में पहुंचने का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन बचे हुए मैच कुछ खिलाड़ियों के लिए अगले सीजन के लिए दावा ठोकने और टैलेंट दिखाने का एक सीमित, लेकिन बढ़िया मौका जरूर है. और इस दिशा में चेन्नई सपर किंग्स (CSK vs GT) के उर्विल पटेल (Urvil Patel) एक अच्छी कोशिश करते दिख रहे हैं. भले ही उनकी छोटी पारियां बड़े स्कोर में तब्दील नहीं हो सकीं, लेकिन छोटी पारियों में ही विश्वस्त स्ट्रोकों ने दिखा दिया कि वह चेन्नई के लिए लंबे समय तक खेलने जा रहे हैं. रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात के खिलाफ उर्विल ने 19 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों से 37 रन बनाए. अभी तक खेले तीन मैचों में उर्विल ने अपने स्ट्रोक और कॉन्फिडेंस से सभी को प्रभावित किया है. और रविवार की उनकी संक्षिप्त पारी पर सोशल मीडिया उन पर फिदा हो गया. 'मैड इनिंग'...यह कमेंट काफी कुछ कहता है

URVIL PATEL SMASHED 37(19) AGAINST GUJARAT TITANS.



- A mad Knock from Urvil Patel..!!!!🥶 pic.twitter.com/SnwPOAmAI2 — Tanuj (@ImTanujSingh) May 25, 2025

उर्विल से फैंस ने उम्मीदें बांधनी शुरू कर दी हैं

Well Played Urvil 💛 Hope To See Your Maiden IPL Fifty in 2026 👌 pic.twitter.com/O6WpBkwQoj — Junaid Khan (@JunaidKhanation) May 25, 2025

उर्विल का अंदाज उन्हें मैच विनर बताता है

उर्विल का यह शॉट उनका ट्रेड मार्क है