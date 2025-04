CSK vs DC: 'वह इस टीम में जरूर आएगा', केएल राहुल ने जड़ा पचासा, तो फैंस कर दी यह बड़ी भविष्यवाणी

Fans prediction on KL Rahul: भारत के क्रिकेट फैंस भी बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं. एक ही मैच की नाकामी से आपको अर्श से फर्श पर गिरा देते हैं, तो कोई एक अच्छी पारी से वह खिलाड़ी विशेष को आसमान पर ले जाते हैं. कुछ ऐसा ही आईपीएल (IPL 2025) में शनिवार को चेन्नई और दिल्ली (CSK vs DC) के बीच खेले गए मुकाबले में भी देखने को मिला. इसमें दो राय नहीं कि केएल राहुल (KL Rahul) ने बहुत ही विश्वास से भरी पारी खेली और दिल्ली के लिए खेलते हुए कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं. और जब बल्ले से ऐसा प्रचंड असर दिखा, तो सोशल मीडिया ने उन्हें पलकों पर बैठा लिया. और फैंस ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स के पूर्व कप्तान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है.

इस आतिशी अर्द्धशतक ने अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप टीम के लिए केएल राहुल को अभी से ही फैंस का वोट दिला दिया

It's BCCI loss if Selfless KL Rahul doesn't get a spot in Team India for upcoming T20 World Cup pic.twitter.com/hkCwic695t — KLFy (@_we_are_ahea) April 5, 2025

फैंस की राय कुछ भी हो, पहली पसंद के विकेटकीपर के लिए मुकाबला बहुत ही कड़ा हो गया है, यह एकदम साफ है

After Seeing all the Wicketkeeper's Performances in this IPL , Only KL Rahul looks suitable for the T20i Squad .

pic.twitter.com/gHTTXb2t3b — ` (@18_kohlify) April 5, 2025

इसमें बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक दो राय है ही नहीं

Rahul Is the perfect Team Man :



• Man ready to bat at any position

• Always available for any kind of role

• Score Runs for The team under pressure.



This version of KL Rahul is better than the 2018 version.#CSKvDC pic.twitter.com/41yA9ubPV9 — Krishna. (@KrishVK_18) April 5, 2025

पति की बल्ले से बमबारी के बाद पत्नी ने भी कमेंट करने में देर नहीं लगाई

Athiya Shetty's insta story for KL Rahul.🥹❤️ pic.twitter.com/nzynpNEo3Y — Kunal Yadav (@Kunal_KLR) April 5, 2025

ऐसा कहने वाला यह इकलौता फैन नहीं है