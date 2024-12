"हालात उस तरह के नहीं थे", नजदीकी दोस्त ने सचिन-कांबली के वायरल वीडियो पर दी सफाई

एक दिन पहले ही अपने दिवंगत गुरु रमाकांत अचरेकर से जुड़े एक कार्यक्रम में बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर पर विनोद कांबली का प्यार उमड़ा, तो उनका यह अंदाज देखते ही देखते पूरे देश भर में वायरल हो गया. विजुअल को लेकर सोशल मीडिया पर फ्रेम-दर-फ्रेम समीक्षा शुरू हो गई. किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने कुछ नैरेटिव (कथन) बना लिया. हजारों मुंह, हजारों बातें ! इसमें से एक बात यह भी कही गई कि विनोद कांबली नशे में थे, लेकिन अब दोनों ही दिग्गजों के बचपन के दोस्त ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है.

कांबली और सचिन दोनों के ही बचपन के दोस्त मारकस काउटो ने एक अग्रणी अखबार से बातचीत में कहा, "इस मौके पर निश्चित रूप से विनोद काफी भावुक हो गए क्योंकि बहुत लंबे समय से उनकी सचिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उड़ रही बातों के उलट विनोद बिल्कुल भी नशे में नहीं थे. सच यह है कि कांबली ने पिछले करीब एक साल से एल्कॉहल का सेवन नहीं किया है",

Remember, Sachin Tendulkar and Vinod Kambli are almost the same age. pic.twitter.com/OXoMy094P4