जसप्रीत बुमराह-राशिद खान नहीं, बल्कि यह गेंदबाज है IPL इतिहास का सबसे बेहतरीन बॉलर, क्रिस गेल ने बताया

Who is Best bowler in ipl history, Chris Gayle react on: विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रहे क्रिस गेल ने आईपीएल को लेकर बात की है. गेल ने उस गेंदबाज के बारे में बात की है जिसे वो आईपीएल इतिहास का सबसे बेस्ट गेंदबाज मानते हैं. गेल ने इनसाइड स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए इस बारे में खुलासा किया है. गेल ने चौंकाते हुए जसप्रीत बुमराह कोे आईपीएल का बेस्ट गेंदबाज नहीं माना है. गेल से जब सवाल पूछा गया कि आपके हिसाब से आईपीएल का बेस्ट गेंदबाज कौन है. इस सवाल पर 'यूनिवर्स बॉस' ने रिएक्ट किया.

'यूनिवर्स बॉस' के नाम से विख्यात क्रिस गेल ने वेस्टइंडीज के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन को आईपीएल इतिहास का सबसे बेस्ट गेंदबाज करार दिया है. नरेन इस समय आईपीएल में केकेआर की टीम का हिस्सा हैं. सुनील नरेन ने अपने आईपीएल (IPL) करियर में अबतक (Sunil Narine Profile - ICC Ranking, Age, Career Info & Stats)179 मैच में 182 विकेट लेने में सफल रहे हैं.

Photo Credit: BCCI

नरेन इस समय आईपीएल में केकेआर की टीम का हिस्सा हैं. नरेन ने अपने आईपीएल करियर में अबतक (Sunil Narine Profile - ICC Ranking, Age, Career Info & Stats)179 मैच में 182 विकेट लेने में सफल रहे हैं. बता दें कि नरेन को मिस्ट्री स्पिनर माना जाता है. भले ही नरेन ने ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला लेकिन लीग टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी दुनिया को चौंका कर रख देती है. नरेन के ओवरऑल क्रिकेट करियर की बात की जाए तो इस गेंदबाज ने 6 टेस्ट में 21 विकेट लिए थे. वहीं, वेस्टइंडीज के लिए नरेन ने 65 मैच खेले और कुल 92 विकेट लिए थे.

इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में सुनील नरेन ने 51 मैच में 52 विकेट लेने का कमाल कर चुके हैं. वहीं, ओवरऑल टी-20 में नरेन ने539 मैच खेलकर 576 विकेट लेने में सफल रहे हैं. टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट (Most wickets in career in T20s - Bowling records) लेने के मामले में नरेन इस समय तीसरे नंबर पर हैं. बता दें कि राशिद खान टी-20 में 635 विकेट के साथ नंबर वन पर बने हुए हैं.