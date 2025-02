Chris Gayle: कौन कहता है क्रिस गेल हो गए बूढ़े? गगनचुंबी छक्कों से थर्राया नवी मुंबई का स्टेडियम, VIDEO

Chris Gayle, West Indies Masters vs England Masters 5th Match: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 का पांचवां मुकाबला आज (27 फरवरी 2025) वेस्टइंडीज मास्टर्स और इंग्लैंड मास्टर्स के बीच नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला रहा है. जहां वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने अपनी आक्रामक भरी पारी से सबको दीवाना बना दिया है. मैच के दौरान उन्होंने पुराने अंदाज में पारी का आगाज करते हुए कुल 19 गेंदों का सामना किया. इस बीच 205.26 की स्ट्राइक रेट से 39 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से तीन चौके और पांच खूबसूरत छक्के देखने मिले.

क्रिस गेल की रफ्तार पर लगाम इंग्लैंड मास्टर्स के राईट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज क्रिस शोफिल्ड ने लगाया. पारी का आठवां ओवर डालने आए शोफिल्ड की तीसरी गेंद को गेल भांपने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे. नतीजा ये रहा कि गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए उनके पैड से जा टकराई. नतीजन उन्हें एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन का रुख करना पड़ा.

