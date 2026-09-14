कप्तान श्रेयस अय्यर का टेंशन खत्म, चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह अब यह खिलाड़ी होगा प्लेइंग 11 का हिस्सा!

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. हालांकि, कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए राहत की बात यह है कि उनकी जगह युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. ऐसे में टीम का स्पिन आक्रमण मजबूत बना रहेगा.

पहले टी20 मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था. अब अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले दूसरे मैच में टीम इंडिया की नजर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी. बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 32 गेंदों पर 82 रन ठोककर मैच का रुख एकतरफा कर दिया था, जबकि ईशान किशन ने 42 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी.

गेंदबाजी विभाग में अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने चार ओवर में सिर्फ 19 रन देकर तीन विकेट झटके थे. वहीं जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने भी कसी हुई गेंदबाजी की थी. अब वरुण चक्रवर्ती की गैरमौजूदगी में रवि बिश्नोई पर नजरें रहेंगी, जो अपनी तेज रफ्तार लेग स्पिन से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं.

दूसरी ओर, अफगानिस्तान की टीम वापसी की उम्मीद लेकर मैदान पर उतरेगी. पहले मैच में अजमतुल्लाह उमरजई ने 64 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन उन्हें बाकी बल्लेबाजों का पर्याप्त साथ नहीं मिला. कप्तान इब्राहिम जादरान चाहेंगे कि उनका टॉप ऑर्डर दूसरे टी20 में बेहतर प्रदर्शन करे.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. छोटे मैदान का फायदा बल्लेबाज उठा सकते हैं, लेकिन स्पिनरों को भी यहां कुछ सहायता मिलने की संभावना है. ऐसे में रवि बिश्नोई की भूमिका भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है.

संभावित भारतीय प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई.