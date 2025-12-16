IPL 2026 Mini Auction: कैमरून ग्रीन पर जमकर बरसा पैसा, कोलकाता ने 25.20 करोड़ में खरीदा, IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी

Cameron Green Bid by KKR in 25.20 Crore IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन में जमकर पैसा बरसा और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़, 20 लाख रुपये में उन्हें खरीदा. इसके साथ ही ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. ग्रीन ने स्टार्क को पछाड़कर ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं. इस बिड के बाद केकेआर की खुशी देखने लायक थी. इससे पहले कैमरून ग्रीन के 2 करोड़ बेस प्राइस पर मुंबई ने सबसे पहले लगाई बोली, इसके बाद लगातार राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता के बीच लंबी होर लगी और बिड प्राइस 13.5 करोड़ पहुंचने के बाद चेन्नई ने एंट्री मारी. इसके बाद कोलकाता और चेन्नई आमने-सामने रहे और बोली 22 करोड़ तक पहुंच गई और आखिरी में कोलकाता ने बाजी मार ली.

ग्रीन को मिलेंगे 18 करोड़

ऐसा IPL के "मैक्सिमम-फी" नियम की वजह से है, जिसके अनुसार मिनी ऑक्शन में किसी विदेशी खिलाड़ी की मैक्सिमम फीस, सबसे ज़्यादा रिटेंशन स्लैब (INR 18 करोड़) और पिछले मेगा ऑक्शन में सबसे ज़्यादा कीमत (ऋषभ पंत 27 करोड़) से कम होगी. इस बार हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब 18 करोड़ रुपए था और पिछले मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये मिले थे. ऐसे में दोनों में से सबसे कम हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब के 18 करोड़ रुपए होते हैं. य़ानी ऑक्शन में भले ही केकेआर ने 25.20 करोड़ में ग्रीन को खरीदा है लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को 18 करोड़ ही मिलेंगे. वहीं, केकेआर के पर्स से बाकी बचे पैसे काटे जाएंगे.

कंगारू बैटिंग ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के नाम ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है. दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 55 गेंदों में 118 रन बनाकर नाबाद लौटे. इसके अलावा, ग्रीन ने आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 16 मैचों में 452 रन बनाए और 6 विकेट लिए. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 47 गेंदों में शतक लगाया था.

ग्रीन ने अपने टेस्ट करियर में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में शतक लगाया था। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 174 रन की शानदार पारी खेली थी.

IPL नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी

27.00 करोड़ - ऋषभ पंत (LSG, 2025)

26.75 करोड़ - श्रेयस अय्यर (PBKS, 2025)

25.20 करोड़ - कैमरन ग्रीन (KKR, 2026)*

24.75 करोड़ - मिशेल स्टार्क (KKR, 2024)

23.75 करोड़ - वेंकटेश अय्यर (KKR, 2025)

20.50 करोड़ - पैट कमिंस (SRH, 2024)

18.50 करोड़ - सैम करन (PBKS, 2023)

18.00 करोड़ - अर्शदीप सिंह (PBKS, 2025)

18.00 करोड़ - युजवेंद्र चहल (PBKS, 2025)

17.50 करोड़ - कैमरन ग्रीन (MI, 2023)