"अगर हम सीरीज...", ‘बैजबॉल’ को लेकर इंग्लैंड कोच मैकुलम के बयान ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान

India vs England Test Series

Brendon McCullum: ‘बैजबॉल' ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की बल्लेबाजी के आयाम को बदल दिया है और टीम के न्यूजीलैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम को स्पष्ट हैं कि भारत के खिलाफ पांच टेस्ट की श्रृंखला का नतीजा भले ही कुछ भी हो लेकिन उनकी टीम अपनी आक्रामक रणनीति पर बरकरार रहेगी. इंग्लैंड को अगले साल 25 जनवरी से हैदराबाद, विशाखापत्तनम, राजकोट, रांची और धर्मशाला में भारत (Brendon McCullum on IND vs ENG Test Series) के खिलाफ पांच टेस्ट की श्रृंखला खेलनी है और श्रृंखला के दौरान स्पिन की अनुकूल पिचें मिलने की उम्मीद है. ‘बैजबॉल' शब्द मैकुलम (McCullum on Bazball Cricket India vs England) के उपनाम ‘बैज' और उनकी आक्रामक रणनीति के आधार पर गढ़ा गया है. इस शब्द को ‘कोलिन्स शब्दकोश' में भी जगह मिली है.