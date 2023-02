Border-Gavaskar Trophy: नागपुर पहुंचते ही पिच को निहारने लगे स्मिथ और वार्नर, 'रणनीति' बनानें की हो गई शुरूआत

cricket.com.au द्वारा साझा की गई तस्वीरों में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ (David Warner and Steve Smith on pitch) को सतह को अच्छी तरह से देखते हुए देखा जा सकता है. ऐतिहासिक रूप से, ऑस्ट्रेलिया ने भारत में परिस्थितियों से उबरने के लिए संघर्ष किया है. स्मिथ (Smith on Ind vs AUs Test) ने स्वीकार किया कि भारत "एक टेस्ट मैच जीतने के लिए एक कठिन जगह है.



उन्होंने नागपुर में पहले टेस्ट से पहले कहा, "अगर हम उस पहाड़ को गिराने में सक्षम होते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात होगी. मुझे लगता है कि अगर हम भारत में जीत सकते हैं, तो यह एशेज सीरीज से बड़ी होगी." प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड सहित मेहमान कई तरह की चोटों से जूझ रहे हैं, जबकि मेजबान टीम पूरी ताकत के करीब है.