एक्टर केआरके ने धोनी को लेकर किया बड़ा दावा, सोशल मीडिया पर मची सनसनी

KKR on Dhoni: बॉलीवुड एक्टर और समीक्षक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके (KRK claim on Dhoni) ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) के बारे में बड़ा दावा करते हुए X पर ऐसा पोस्ट किया है, जिससे सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई है. केआरके ने पोस्ट किए मैसेज में लिखा कि पूर्व कप्तान न्यूजीलैंड शिफ्ट हो रहे हैं.

Dhoni is shifting to New Zealand. Virat is shifting to London. Vivek Oberoi has shifted to Dubai. India Main Dhakke Khaane Ke Liye Hain Bhakts.🤪 — KRK (@kamaalrkhan) June 15, 2025

केआरके ने लिखा, 'धोनी न्यूजीलैंड शिफ्ट हो रहे हैं. विराट लंदन शिफ्ट हो रहे हैं. विवेक ओबराय दुबई शिफ्ट हो चुके हैं. इंडिया में धक्के खाने के लिए भक्त है.' केआरके का यह मैसेज पोस्ट भर करना था कि यह करोड़ों प्रशंसों के बीच चर्चा का विषय बन गया. और इस खबर को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट हैं.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



MS DHONI IS DECIDE TO SHIFTING IN A NEW ZEALAND..💔



DUE TO FAMILY PRIVACY AND

ZIVA STUDY IN NEW ZEALAND.😮



SAKSHI DHONI FORCE TO MS DHONI SIFTING IN NEW ZEALAND..🇳🇿♥️ #MSDhoni pic.twitter.com/rhLWIfdc3F — India matters (@Indiamattars12) June 15, 2025

चर्चा यह है कि अब जबकि धोनी का आईपीएल करियर समाप्ति की ओर है, तो धोनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा न्यूजीलैंड में बसने की प्लानिंग कर रहे हैं. वहीं केकेआर से अलग एक X पर एक और पोस्ट किए मैसेज में धोनी के न्यूजीलैंड में बसने की वजह भी बताई गई.

'इंडिया मैटर्स' हैंडल से पोस्ट किए संदेश में लिखा है, 'धोनी ने न्यूजीलैंड शिफ्ट होने का फैसला किया है. और इसकी वजह परिवार की निजता और बेटी जीवा की न्यूजीलैंड में शिक्षा है. साक्षी ने धोनी को न्यूजीलैंड शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया.'

माही को न्यूजीलैंड पसंद है

वैसे रुचिकर बात यह है कि धोनी ने पूर्व न्यूजीलैंड के प्रति कई बार अपना प्रेम जाहिर किया है. इस साल आईपीएल शुरू होने से पहले धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह न्यूजीलैंड में सुबह उठना पसंद करेंगे, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है. बहरहाल, इस खबर पर धोनी के चाहने वाले अपने-अपने अंदाज में रिएक्शन दे रहे हैं

Ab yeh afwah kisne failayi ki ms dhoni new Zealand shift ho raha Hai pic.twitter.com/zD2DpRSVpf — mastani girl (varsha) (@namesakevarsha) June 15, 2025

आप इस शख्स की बेचैनी देखिए. यह तो सीधा एलन मस्क से सवाल कर रहा है !

@grok Dhoni shifting to newzealand is it real news? — Sahil Bhardwaj (@myselfsahilll) June 15, 2025