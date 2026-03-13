विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

IPL 2026 में RCB की बढ़ सकती है मुश्किलें, इस धाकड़ तेज गेंदबाज के खेलने पर सस्पेंस

RCB Team Player Injury Concern Ahead of IPL 2026: आरसीबी आईपीएल 2026 का ओपनिंग मैच सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ खेलेगी. मैच 28 मार्च को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना है.

Read Time: 2 mins
Share
IPL 2026 में RCB की बढ़ सकती है मुश्किलें, इस धाकड़ तेज गेंदबाज के खेलने पर सस्पेंस
RCB Team Player Injury Concern Ahead of IPL 2026:

RCB Team Player Injury Concern Ahead of IPL 2026: ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोटों के कारण लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं. एशेज और टी20 विश्व कप 2026 से बाहर रहने वाले हेजलवुड के आईपीएल 2026 में खेलने पर भी संशय है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, हैमस्ट्रिंग और अकिलीज टेंडन की चोटों से जूझ रहे हेजलवुड अभी भी फिजियो की निगरानी में हैं और मेडिकल टीम से खेलने पर अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं. पूरी तरह फिट होने पर ही वह लीग का हिस्सा बन सकते हैं. हेजलवुड अगर फिट नहीं होते हैं और आरसीबी के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर आईपीएल 2026 में टीम की गेंदबाजी कमजोर हो जाएगी.

पिछले सीजन हेजलवुड आरसीबी के लिए बेहद अहम खिलाड़ी साबित हुए थे. उन्होंने 12 मैचों में 22 विकेट लेकर टीम को चैंपियन बनाने में बड़ा योगदान दिया था. टीम लीग के 18वें सीजन में पहली बार विजेता बनी थी. 

हेजलवुड को नवंबर में न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते समय दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. इसी वजह से वह एशेज के पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे. इसके बाद उन्हें अकिलीज टेंडन की नई चोट का सामना करना पड़ा. इस चोट ने उन्हें पूरे एशेज से बाहर कर दिया और फिर वह टी20 विश्व कप से भी बाहर रहे. जोश हेजलवुड का आईपीएल करियर भी अंतरराष्ट्रीय करियर की तरह चोटों की वजह से प्रभावित रहा है. हेजलवुड ने 39 आईपीएल मैचों में 57 विकेट लिए हैं. 

आरसीबी आईपीएल 2026 का ओपनिंग मैच सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ खेलेगी. मैच 28 मार्च को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना है. इस बड़े मुकाबले में एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस के खेलने पर भी संशय है. कमिंस भी रिकवरी की प्रकिया से गुजर रहे हैं. कमिंस की कप्तानी में एसआरएच ने अपने तूफानी खेल से एक बड़ा फैन बेस बनाया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Royal Challengers Bengaluru, Josh Reginald Hazlewood, Virat Kohli, Indian Premier League 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now