Ben Stokes: लॉर्ड्स टेस्ट से पहले जोफ्रा आर्चर की वापसी पर कप्तान बेन स्टोक्स का बड़ा बयान

Ben Stokes Press Conference; IND vs ENG Lord's Test: भारत-इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है और तीसरे टेस्ट से पहले, इंग्लैंड आर्चर की लंबे समय के बाद वापसी के साथ अपने गेंदबाजी आक्रमण में कुछ नयापन लाने की उम्मीद कर रहा है, जो हाल के वर्षों में कई चोटों से जूझ रहे थे. आर्चर को जोश टंग की जगह शामिल किया गया है. एजबस्टन स्टेडियम में दूसरे टेस्ट में भारत से पहली बार हारने के बाद इंग्लैंड की टीम पर कई सवालिया निशान हैं. बर्मिंघम में पूरे पाँच दिनों तक भारत पूरी तरह नियंत्रण में रहा और उसने इंग्लिश बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों पर दबदबा बनाए रखा. लॉर्ड्स में होने वाले मैच में हेडिंग्ले और एजबेस्टन की तुलना में एक अलग तरह का विकेट मिलने की उम्मीद है.

इस बीच मैच की पूर्व संध्या पर इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर की वापसी को लेकर खुसी जताई है. स्टोक्स ने आर्चर को लेकर कहा की ये इंग्लैंड के फैंस और टीम के लिए खुशी की बात है और काफी समय बाद चोट से उबर कर उन्होंने वापसी की है जो शानदार है. अब तक हमारे लिए दो मुकाबले मुश्किल रहे हैं मगर अब नए खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने का सही समय आ गया है.

"REALLY exciting" 💪



Ben Stokes discusses the return of Jofra Archer to the England Test side 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Tk4u2ckNsu