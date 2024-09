BCCI ने सेलेक्शन कमेटी में जोड़ा नया नाम, सचिन, द्रविड़ के इस साथी को मिली जगह

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की क्रिकेट सलाहकार समिति ने अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली पुरुष चयन समिति में एक बड़ा नाम जोड़ा है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय रात्रा चयन समिति के नए सदस्य के रूप में टीम में शामिल होंगे. सलिल अंकोला के जाने के बाद से यह जगह खाली थी और रात्रा उनकी जगह लेंगे. परंपरा के अनुसार सभी पांच चयनकर्ता अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति में रात्रा उत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे.

पिछले साल अगरकर को मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किए जाने के बाद चयन पैनल में पश्चिम क्षेत्र से दो चयनकर्ता थे. अंकोला पहले से ही समिति का हिस्सा थे. बीसीसीआई के बयान में कहा गया है,"भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की क्रिकेट सलाहकार समिति ने मंगलवार को अजय रात्रा को अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली पुरुष चयन समिति का नया सदस्य नियुक्त किया. रात्रा समिति में सलिल अंकोला की जगह लेंगे."

NEWS - Ajay Ratra appointed member of Men's Selection Committee.



Mr Ratra will replace Mr Salil Ankola in the Committee.



More details - https://t.co/TcS0QRCYRT