विज्ञापन
विशेष लिंक

BCB vs BCCI: भारत के साथ विवाद के बीच स्पॉन्सरशिप के बाद बांग्लादेश को लगेगा एक और बड़ा झटका - रिपोर्ट

Bangladesh Set For Another Financial Blow After Sponsorship: SG बांग्लादेश के कुछ टॉप बल्लेबाजों को स्पॉन्सर करता है, जिसमें मौजूदा कप्तान लिटन दास भी शामिल हैं. जैसे-जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंध खराब हुए, SG ने कथित तौर पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रोक दिए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
BCB vs BCCI: भारत के साथ विवाद के बीच स्पॉन्सरशिप के बाद बांग्लादेश को लगेगा एक और बड़ा झटका - रिपोर्ट
Bangladesh Set For Another Financial Blow After Sponsorship

Bangladesh Set For Another Financial Blow After Sponsorship: भारत के साथ चल रहे विवाद से बांग्लादेश के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. इस बीच बांग्लादेश को एक और बड़ा आर्थिक झटका लगने वाला है. कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारत के साथ मौजूदा राजनीतिक तनाव के कारण बांग्लादेश के कुछ टॉप खिलाड़ियों के स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकते हैं. क्रिकेट इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी SG द्वारा बांग्लादेश के टॉप खिलाड़ियों के साथ स्पॉन्सरशिप रिन्यूअल रोकने के बाद, एक और भारतीय स्पोर्ट्स अपैरल ब्रांड, सरीन स्पोर्ट्स ने कथित तौर पर बांग्लादेश में अपने प्रोडक्ट बनवाने का फैसला टाल दिया है.

SG बांग्लादेश के कुछ टॉप बल्लेबाजों को स्पॉन्सर करता है, जिसमें मौजूदा कप्तान लिटन दास भी शामिल हैं. जैसे-जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंध खराब हुए, SG ने कथित तौर पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रोक दिए हैं. SS, एक भारतीय कंपनी जो बांग्लादेश में अपना सामान बनवाती थी, अब उस देश से सेवाएं नहीं ले रही है.

एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "उनके स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए आने वाले थे. भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा बढ़े हुए राजनीतिक और क्रिकेट तनाव के बीच उस प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया है."

एक अन्य सूत्र ने बताया, "दरअसल, एक और प्रमुख भारतीय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, सरीन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज (SS) ने पिछले साल चार-पांच टॉप बांग्लादेशी क्रिकेटरों के स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए थे, जब बांग्लादेश में परेशानी शुरू हुई थी. हालांकि, अगर दोनों देशों के बीच संबंध सुधरते हैं तो चीजें बदल सकती हैं."

जैसा कि अभी लग रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव बाद वाले देश की आर्थिक परेशानियों को और बढ़ाने वाला है.

"यह सिर्फ खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू न होने की बात नहीं है. बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चित समय का मतलब है कि SG ने पिछले छह महीनों से बांग्लादेश में अपने क्रिकेट इक्विपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया है. "दरअसल, बहुत सारे स्पोर्ट्स अपैरल बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में बनते थे और फिर SG और भारत में अन्य स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वालों को सप्लाई किए जाते थे. वह सप्लाई लाइन भी पिछले एक साल से बंद हो गई है," रिपोर्ट में कहा गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now