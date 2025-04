VIDEO: पत्रकार ने बाबर आजम से ऐसा क्या पूछा? जवाब देने से भाग खड़ा हुए पाकिस्तानी स्टार

Babar Azam Goes Silent On Reporters Question: मौजूदा समय में पाकिस्तान क्रिकेट के हालात कुछ खास नहीं हैं. खासकर सीमित ओवरों के प्रारूप में ग्रीन टीम को लगातार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है. यही वजह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी मौजूदा स्टार खिलाड़ियों पर भड़के हुए हैं. पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के आगाज से पूर्व जब एक संवाददाता ने बाबर आजम से सवाल किया कि नो डाउट इस वक्त कौम का मोरल थोड़ा डाउन है. हम कहां पर लेग कर रहे हैं? आपके समझ के मुताबिक माइंडसेट की कमी है. लेग ऑफ इंटेंट है. जब भी कोई टीम 200 प्लस करती है तो हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं. चेस करने में नाकामी है. आप बताएं पीएसएल में इस साल हम प्रैक्टिस करेंगे कि जब 200 प्लस का लक्ष्य मिले तो हम आसानी से कैसे चेस कर सकते हैं?

पत्रकार के इस सवाल को सुनकर बाबर आजम जवाब देने से बचते हुए नजर आए. जिसके बाद उन्हें रिजवान की तरफ इशारा करते हुए देखा गया. यहां वह कुछ जवाब देते. उससे पहले शाहीन अफरीदी ने टोकते हुए जवाब देना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा, 'हमारी टीम है. पाकिस्तान की टीम है. देखिए आपने 200 की बात की है. जाहिर सी बात है. जितना बल्लेबाजों की जिम्मेदारी होती है. उतनी ही जिम्मेदारी गेंदबाजों की भी होती है कि विपक्षी टीम 200 रन ना कर पाए हर रोज.'

Babar Azam was asked why Pakistan fails in big chases.He asked Rizwan to answer, but Rizwan had no response.



Shaheen stepped in and said it's a team game, and they need to bowl better too.



A great gesture by Shaheen Shah Afridi.pic.twitter.com/FNyXPuHOhE