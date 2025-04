MS Dhoni: संन्यास लेने जा रहे हैं धोनी? पूर्व साथी खिलाड़ी ने CSK प्रबंधन पर उठाया सवाल

MS Dhoni To Announce Retirement? क्या धोनी का आईपीएल में आखिरी सीजन है? यह सवाल काफी आम हो गया है. अक्सर लीग के आगाज होते ही यह सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगता है. लोग पिछले कई सीजन से कयास लगा रहे हैं कि क्या धोनी का यह आखिरी आईपीएल सीजन है. जारी सीजन के 25वें मुकाबले तक तो ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही थी. मगर केकेआर के सीएसके के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से धोनी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. इस बार इस मुद्दे को माही के पूर्व साथी बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने उठाया है.

44 वर्षीय पूर्व बैटर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'क्या धोनी का यह आखिरी सीजन है? जिस तरह से सीएसके का सीजन चल रहा है, क्या बदलाव का सही समय आ गया है? आखिरी सवाल: जब विपक्षी टीम के पास नरेन (सुनील नरेन) और वरुण (वरुण चक्रवर्ती) जैसे स्पिनर हैं तो घरेलू मैदान पर धीमी पिच क्यों बनाई जाए?'

Is this Dhoni's last season? The way CSK's season is going, is the time right for a change? Last question: Why give a slow pitch at home when the rivals have spinners like Naraine and Varun?