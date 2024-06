बाबर आजम की अंग्रेजी का फिर बना मजाक, VIDEO देखते ही छूट पड़ेंगे हंसी के फव्वारे

Babar Azam Hilarious English: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 11वां मुकाबला 6 जून को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच खेला गया था. इस मैच में पाकिस्तानी टीम को 'सुपर ओवर' मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था. मैच के बाद जब टीम के कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो पत्रकारों ने सवालों की लड़ी लगा दी. इस बीच एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या इस मुकाबले को एक उलटफेर के रूप में देखा जाना चाहिए या अमेरिकी टीम का प्रदर्शन पाकिस्तानी टीम के अपेक्षा सही रहा?

पत्रकार के सवाल को बाबर ठीक तरह से समझ नहीं पाए. उन्होंने इस दौरान दोबारा सुनने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गलत जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'हां, मैं रिजल्ट से काफी दुखी हूं. मैच के दौरान तीनों डिपार्टमेंट में हमारा प्रदर्शन खराब रहा.'

Reporter: it is an upset or did the USA play extraordinarily well?



Babar : Yes, I am upset! 😂😂 pic.twitter.com/a2ekhHRVSZ