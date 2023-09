PAK vs SL; Asia Cup 2023: हार के बाद मायूस बाबर आज़म ने दिया बड़ा बयान, "अंत में हमने अपने..."

Babar Azam on Lose vs Sri Lanka Asia Cup super Four

Babar Azam After Lose vs Sri lanka in Asia Cup 2023 Super Four: कुसाल मेंडिस के अर्धशतक के बाद चरिथ असलंका की प्रतिकूल प्रतिस्थितियों में धैर्यपूर्ण पारी से श्रीलंका ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के वर्षा से प्रभावित सुपर चार चरण के बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत दो विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई जहां उसका सामना रविवार को भारत (IND vs SL Asia Cup 2023 Final) से होगा. पाकिस्तान के 252 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने मेंडिस (Kushal Mendis Batting) की 87 गेंद में आठ चौकों और एक छक्के से 91 रन की पारी और समरविक्रम (48) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 100 रन की साझेदारी से अंतिम गेंद पर आठ विकेट पर 252 रन बनाकर जीत दर्ज की.