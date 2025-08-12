विज्ञापन
AUS vs RSA 2nd T20I: ब्रेविस ने की इस बॉलर को सबसे ज्यादा कूटा, जानें किस बॉलर के खिलाफ कितने रन बनाए

Dewald Brevis: डेवाल्ड ब्रेविस जिस अंदाज में दूसरे टी20 मुकाबले में बल्ला भांजा, कंगारू बॉलर बुरी तरह सहम गए

Read Time: 2 mins
AUS vs RSA 2nd T20I: ब्रेविस ने की इस बॉलर को सबसे ज्यादा कूटा, जानें किस बॉलर के खिलाफ कितने रन बनाए
AUS vs RSA, 2nd T20I: डेवाल्ड ब्रेलिस ने आतिशी पारी से कंगारू बॉलरों को बुरी तरह धो दिया
  • डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 41 गेंदों पर दूसरा सबसे तेज शतक बनाया
  • उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 8 छक्के लगाकर कंगारू गेंदबाजों की जमकर धुनाई की
  • ब्रेविस ने कुल 56 गेंदों पर बिना आउट हुए 125 रन बनाए, जो उनकी तूफानी बल्लेबाजी का परिचायक है
Dewald Brevis creates history: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के 22 साल के बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने इतिहास रच दिया. और यह युवा बल्लेबाज टी20 फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरे सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए. ब्रेविस ने सिर्फ 41 गेंदों पर जड़े तूफानी शतक में 9 चौके और 8 छक्के जड़े और जमकर कंगारू बॉलरों की धुनाई  करते हुए वह कारनामा कर दिखाया, जिसकी गूंज दुनिया भर में जाएगी. ब्रेविस का यह स्कोर ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर किसी भी बल्लेबाज का टी20 फॉर्मेट में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. ब्रेविस से पहले साल 2016 में शेन वॉटसन ने भारत के खिलाफ सिडनी में 124* और ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले साल विंडीज के खिला नाबाद 120 रन की पारी खेली थी. 

सबसे ज्यादा धुनाई मैक्सवेल की

डेवाल्ड ब्रेविस ने पारी में छह गेंदबाजों का सामना किया और सभी के खिलाफ बीस से ज्यादा रन बनाए. लेकिन सबसे कुटाई उन्होंने ग्लन मैक्सवेल की की. ब्रेविस ने मैक्सवेल की बुरी तरह धुनाई करते हुए उनकी खेली सिर्फ 8 गेंदों पर सबसे ज्यादा 30 रन बनाए. चलिए जान लीजिए कि ब्रेविस ने किस-किस बॉलर की कितनी धुनाई की. 

बनाम          रन        गेंद

मैक्सवेल         30             8

हैजलवुड         26            9

एडम जंपा      26            13

एबॉट            22            13

ड्वारशिअस    21          13


कुल मिलाकर ब्रेविस ने किसी भी गेंदबाज के खिलाफ रत्ती भर भी दया नहीं दिखाई. कप्तान मिचेल मार्श ने जिस भी गेंदबाज को आक्रमण पर लगाया, उसी के खिलाफ ब्रेविस ने हाथ खोलते हुए  जमकर चौकों-छक्कों की बारिश की. कुल मिलाकर ब्रेविस ने सिर्फ 56 गेंदों पर 12 चौकों और 8 छक्कों से बिना आउट हुए 125 रन की पारी खेली. 

