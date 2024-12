AUS vs IND: विराट कोहली के इतिहास रचने के करीब, ब्रैडमैन, रिचर्ड्स और लारा का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचा देंगे खलबली

Virat Kohli recrod in in day-night Tests: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS, 2nd Test) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में 6 दिसंबर से खेला जाएगा, जो डे-नाईट टेस्ट मैच होगा. पिंक बॉल से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. इस टेस्ट मैच के दौरान भारत के विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका होगा. कोहली एडिलेड टेस्ट मैच में ऐसे कारनामें को करने के करीब है जो इतिहास बना देगा. दरअसल, कोहली के पास एक साथ विश्व क्रिकेट के तीन महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडनमैन, विवियन रिचर्ड्स और ब्रायन लारा (Vivian Richards, Brian Lara) का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. बता दें कि पर्थ टेस्ट मैच में कोहली ने दूसरी पारी में शानदार 100 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जिससे यकीन है कि आने वाले मैचों में किंग कोहली कमाल करेंगे. Virat Kohli record in Adelaide in Test)

डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड निशाने पर

ब्रैडमैन के नाम वर्तमान में किसी विदेशी देश में बल्लेबाज की ओर से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 1930 से 1948 तक इंग्लैंड में 19 मैचों में 11 शतक लगाए थे. वहीं. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 शतक लगाए हैं. अब यदि दूसरे टेस्ट में कोहली एक शतक लगाने में सफल रहे तो ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल हो जाएंगे तो वहीं इस सीरीज के दौरान दो और शतक लगाने में सफल रहे तो ब्रैडमैन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ कर विश्व क्रिकेट में खलबली मचा देंगे.

कोहली ने साल 2011 में खेलना शुरू करने के बाद से ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 43 मैचों में 10 शतक लगाए हैं. जैक हॉब्स (ऑस्ट्रेलिया में 9 शतक), सचिन तेंदुलकर (श्रीलंका में 9 शतक), सर विवियन रिचर्ड्स (इंग्लैंड में 8 शतक) और सुनील गावस्कर (वेस्टइंडीज में 7 शतक) भी इस सूची में शामिल हैं.

Photo Credit: icc on X

लारा और विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड निशाने पर

टेस्ट मैचों में एडिलेड ओवल पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most number of runs at the Adelaide Oval in Tests)

ब्रायन लारा- 610 रन

सर विवियन रिचर्ड्स- 552 रन

विराट कोहली- 509 रन

वैली हैमंड-482 रन

लियोनार्ड हटन- 456 रन

बता दें कि एडिलेड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ब्रायन लारा है. टेस्ट में एडिलेड के मैदान पर लारा ने 610 रन बनाए हैं तो वहीं, सर विलियन रिचर्ड्स ने 552 रन इस मैदान पर बनाए हैं. वहीं, किंग कोहली ने इस मैदान पर 509 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं. यानी कोहली यदि 102 रन बनाने में सफल रहे तो महान लारा के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. इसके अलावा यदि कोहली 44 रन बना पाने में सफल रहे तो विलियन रिचर्ड्स से आगे निकल जाएंगे. यानी एडिलेड टेस्ट मैच में कोहली के पास ऐतिहासिक कमाल करने का मौका होगा.

ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं.

इसके अलावा कोहली पिंक बॉल टेस्ट में 300 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज भी बनने के करी है. पिंक बॉल टेस्ट में कोहली ने अबतक 277 रन बनाए हैं. यदि एडिलेड टेस्ट में कोहली 23 रन बना पाने में सफल रहे तो उनके पिंक बॉल टेस्ट में 300 रन पूरे हो जाएंगे और वो ऐसा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

पिंक ब़ॉल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज (Most runs for India in day-night Tests)

विराट कोहली – 277 रन

रोहित शर्मा – 173 रन

श्रेयस अय्यर – 155 रन

भारत ने अबतक 4 बार डे-नाइट टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें तीन में उसे जीत मिली है. एक मैच में भारत को हार नसीब हुई है. डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट अश्विन (18) के नाम है. इसके बाद दूसरे नंबर पर अक्षर पटेल (14) और तीसरे नंबर पर उमेश यादव (11) हैं.