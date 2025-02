Aus vs Eng: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हाई स्कोरिंग मैच में पीटा, तो इन 5 बड़ी बातों से चौंका क्रिकेट जगत

चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) का आयोजन साल 1998 में करीब 27 साल पहले हुआ था, लेकिन जो शनिवार को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Aus vs Eng) के बीच लाहौर में खेले गए मुकाबले में हुआ, वह पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के 352 के लक्ष्य को करीब 15 गेंद बाकी रहते हुए हासिल कर बता दिया कि मेगा इवेंट में ऐसे हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिलेंगे. इंग्लैंड को विशाल स्कोर दिलाने में डकेट (165 रन, 143 गेंद, 17 चौके 3 छक्के) ने बहुत ही अहम पारी खेली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई जोश इंग्लिस (नाबाद 120 रन, 86 गेंद, 8 चौके, 6 छक्के) ने डकेट के शानदार प्रयास पर पानी फेर दिया. ऑस्ट्रेलियाई की जीत के साथ ही वो पांच बातें हो गईं, जिनमें से कुछ पिछले 27 साल के इतिहास में नहीं हुई थीं, तो कुछ टीम विशेष के खिलाफ पहले घटिन नहीं हुई थीं. चलिए बारी-बारी से जान लें.



1. इंग्लैंड के 351 और फिर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर टूर्नामेंट के इतिहास में पहले और बाद में बैटिंग करने वाली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा

2. ICC की वनडे इवेंट्स में यह किसी भी टीम द्वारा किया गया सबसे बड़ा चेज है

3. यह ऑस्ट्रेलिया वनडे इतिहास का दूसरे सबसे बड़ा रन चेज रहा.

4. इंग्लैंड के खिलाफ 351 रनों का ऑस्ट्रेलिया द्वारा सबसे सफल रन चेज किया गया.

5. साथ ही, यह स्कोर पाकिस्तान की धरती पर दूसरा सबसे बड़ा रन चेज रहा वनडे क्रिकेट में

