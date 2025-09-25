IND vs PAK: हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की बदतमीजी पर BCCI ने लिया एक्शन, ICC से की शिकायत

Asia Cup 2025 : पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ दुबई में अर्धशतक जमाने के बाद 'गनशॉट सेलिब्रेशन' किया था. दूसरी ओर, हारिस रऊफ ने दर्शकों की तरफ '6-0' का इशारा किया. इसी दौरान उन्होंने अपने हाथ से प्लेन के गिरने जैसा इशारा भी किया, जिसको लेकर अब BCCI एक्शन में हैं. बीसीसीआई ने दोनों की बदतमीजी को लेकर आईसीसी में शिकायत की है. बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आईसीसी को ईमेल प्राप्त हो गया है. अब उम्मीद है कि ICC दोनों के खिलाफ जल्द एक्शन लेगा और सजा सुनाएगा. वहीं, अब साहिबजादा और रऊफ इन आरोपों को लेकर लिखित रूप से अपनी पक्ष नहीं रखते हैं तो उन्हें सुनवाई के लिए ICC एलीट पैनल रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश होना पड़ सकता है.

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को भारत के हाथों लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. 14 सितंबर को 7 विकेट से मुकाबला गंवाने के बाद पाकिस्तानी टीम को 21 सितंबर को भारत के विरुद्ध 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. दुबई में सुपर-4 के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी. इसके जवाब में भारत ने 7 गेंदें शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया. (BCCI Lodges Official Complaint Against Haris Rauf and Sahibzada Farhan)

दोनों खिलाड़ियों पर लग सकता है बैन

अगर दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी 'गलती' स्वीकार करते हैं, तो रिची रिचर्डसन उन पर जुर्माना लगा सकते हैं. अन्यथा, रिची रिचर्डसन की अध्यक्षता में एक औपचारिक जांच की जाएगी. पीसीबी के अधिकारी भी इस जांच का हिस्सा होंगे.

फाइनल में हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला

भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है. अब पाकिस्तान सुपर 4 में दो में से अपना एक मैच जीत चुका है. पाकिस्तान ने भारत से हारने के बाद श्रीलंका पर जीत हासिल की थी. अब पाकिस्तान औऱ बांग्लादेश के बीच अहम मैच होगा. इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी. श्रीलंका पहले ही एशिया कप के फाइनल की रेस से बाहर हो चुका है. एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच आज अहम मुकाबला खेला जाएगा.