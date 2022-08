पाकिस्तान को लगा जोर का झटका, शाहीन आफरीदी Asia Cup 2022 से बाहर, कुछ ऐसे अकेले पड़े थे भारत पर भारी

Asia Cup 2022: Shaheen Afridi का एशिया कप से हटना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है

खास बातें पाकिस्तान को आफरीदी नुकसान !

अब कैसे बनेगी पाकिस्तान की बात?

भारत कितना भुना पाएगा आफरीदी का हटना?

अब जबकि एशिया कप शुरू होने जा रहा है, तो पाकिस्तान के सुपरस्टार सीमर शाहीन आफरीदी (Shaheen Afridi is rulded out of Asia Cup) चोटिल होकर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. टूर्नामेंट अगस्त 27 से शुरू हो रहा है और अब जबकि चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ मुकाबला रविवार अगस्त 28 को खेला जाएगा, तो उससे पहले ही यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही जोर का झटका है. पूरा क्रिकेट इस बात से वाकिफ है कि जब दिन विशेष शाहीन (Shaheen Afridi is out of Asia Cup 2022) के नाम हो, तो यह लेफ्टी पेसर क्या कर सकता है. शाहीन को पिछले दिनों गॉल में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में घुटने में चोट लगी थी.