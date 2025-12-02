IND vs SA: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा ने क्या कहा था? अर्शदीप सिंह ने वायरल वीडियो पर कर दिया बड़ा खुलासा

Arshdeep Singh Disclose What Rohit Said on Virat Kohli Century: भले ही पिछले कुछ सालों में इंडियन क्रिकेट में कई यंग प्लेयर्स उभरे हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा बेमिसाल है. यह अनुभवी जोड़ी अब सिर्फ़ ODI खेलती है, जिसका मतलब है कि फ़ैन्स उन्हें लंबे गैप के बाद ही इंडिया के रंगों में देख पा रहे हैं. इंडिया बनाम साउथ अफ़्रीका ODI ने फ़ैन्स को एक बार फिर Ro-KO मैजिक देखने का मौका दिया है. कोहली पहले ODI के दौरान पूरे फ़्लो में थे जब उन्होंने अपना 52वां ODI शतक लगाया. उसी मैच में, रोहित ने 51 गेंदों पर 57 रन बनाए और कोहली के साथ 100 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप की.

जब तक कोहली ने अपना शतक पूरा किया, रोहित आउट हो चुके थे. हालाँकि, वह इंडियन ड्रेसिंग रूम में जोश में थे और उन्हें अर्शदीप सिंह के साथ एग्रेसिवली सेलिब्रेट करते देखा जा सकता था. लेफ़्ट-आर्म पेसर अर्शदीप ने बाद में बताया कि उन्हें रोहित ने जो कहा, उसे बताने के लिए मैसेज आ रहे थे. अर्शदीप ने इसका 'खुलासा' किया - लेकिन एक मज़ेदार तरीके से. खुद ही देख लीजिए.

साउथ अफ्रीका के पूर्व पेस लेजेंड डेल स्टेन ने कहा कि भारत के अनुभवी बैट्समैन रोहित शर्मा ने रविवार को रांची में प्रोटियाज के खिलाफ पहले ODI में शानदार बैटिंग की, और कहा कि वह अपनी शानदार टैक्टिक्स से बॉलर्स पर प्रेशर डालते हैं.

शर्मा ने 51 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल थे. पहले ODI में उनके तीन छक्कों ने उन्हें ODI में सबसे ज़्यादा छक्कों के शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड से आगे निकाल दिया. शर्मा को मैच में अफरीदी को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ तीन और छक्कों की ज़रूरत थी, जिन्होंने 369 इनिंग्स में 351 छक्कों के साथ रिकॉर्ड बनाया था.

हिटमैन ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान से 100 कम इनिंग्स में यह रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि अब उनके नाम 269 इनिंग्स में 352 छक्के हैं. डेल स्टेन ने JioStar पर कहा, "उसने बहुत अच्छी बैटिंग की. उसने टोनी डी ज़ोरज़ी को एक मौका दिया - सिचुएशन अलग हो सकती थी, लेकिन उसके बाद उसने अच्छा फ़ायदा उठाया. उसे कवर ड्राइव और फ़्लिक पसंद हैं, जब वह चाहता है तो विकेट के नीचे आता है और बॉलर्स पर प्रेशर डालता है.

एक खास शॉट ने मेरे लिए उसकी इनिंग्स को शॉर्ट किया: थर्ड मैन ऊपर था, पॉइंट ऊपर था, और उसने बस बॉल को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए गाइड किया. इसने सभी को चौंका दिया. वह गेम को बहुत अच्छे से पढ़ रहा था. वह एक शानदार बैट्समैन है. मुझे उसे देखना बहुत पसंद है, भले ही मैं उसे कभी आउट नहीं कर पाया."

रोहित शर्मा ने प्रेनेलन सुब्रायन की बॉल पर दो छक्के और स्पीडस्टर मार्को जेनसेन की बॉल पर एक और छक्का लगाया, जिससे उनकी ज़बरदस्त बैटिंग स्टाइल का पता चला. हिटमैन ने पहली इनिंग्स के 19वें ओवर में अपनी 60वीं ODI फिफ्टी पूरी की. रोहित शर्मा अपनी फिफ्टी को सेंचुरी में नहीं बदल सके क्योंकि 22वें ओवर में जेनसेन की बॉल पर उनका विकेट गिर गया.